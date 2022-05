Vieni a conoscere tutti i pet in cerca di casa a Milano

Convivere con un amico a 4 zampe ti dà la possibilità di capire quanto amore e affetto sanno dare gli animali. I nostri amici pelosi non ci chiedono nulla in cambio, ma solo il calore di una vera e propria famiglia.

Se desideri adottare un pet, allora vieni a conoscere i nostri amici di Pet Rescue Italia.

GIN

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Gin va d’accordo con i suoi simili ovviamente previo inserimento. Cerca una persona con esperienza e con la voglia di seguire un percorso educativo. Si affida, previo colloquio pre e post affido,vaccinato, castrato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

BOBO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: Tigreton

Malattie: positivo alla Leishmaniosi

Su di lui: è un cane bravo in passeggiata, giocherellone, dinamico e adatto a persone che conoscono e hanno avuto esperienza con questa razza. Non è compatibile con altri cani, e si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

DALILA

Anni: 1 anno

Sesso: femmina

Genere: gatto

Malattie: Fiv felv negativa

Su di lei: è una gattina molto socievole e simpatica, tranquilla e super coccolona. Cerchiamo per lei una famiglia che ami dormire sul divano col gatto in braccio. Viene affidata chippata e vaccinata.

Info: Pet Rescue Italia

RONEO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: gatto

Malattie: Fiv felv negativo

Su di lui: gatto molto socievole e simpaticissimo. Ama tantissimo la compagnia delle persone, anzi non gli piace stare da solo e va d’accordo con i cani. Cerchiamo per lui una famiglia numerosa e che ami i gatti. Si affida già chippato e vaccinato.

Info: Pet Rescue Italia

SEBASTIAN

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: è un cagnolino molto dolce, compatibile con i suoi simili, bravo al guinzaglio, ma diffidente con gli estranei. Ha bisogno di un punto di riferimento è di certezze. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

PIZZO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: è un cane buonissimo con le persone, è molto dolce e coccolone. Si affida vaccinato, chippato e previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook