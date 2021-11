Tutti i pet in cerca di casa a Milano

E' arrivato novembre, le temperature iniziano ad abbassarsi e il freddo comincia a far capolino. Questo è il momento giusto per adottare un pet e dargli amore, affetto e tanto calore.

Gli amici dell'associazione Pet Rescue Italia vogliono farti conoscere tutti i meravigliosi pet in cerca di una casa e, soprattutto, di una nuova famiglia.

BERNARDO

Anni: 8 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: quando è stato trovato vagava in cerca di cibo, in completo stato di abbandono e forse per cercare riparo si era addentrato in mezzo ai rovi. Le spine gli hanno causato un ascesso alla gola (oggi curato è guarito). Dolcissimo, affettuoso e compatibile con tutti. Si affida chippato vaccinato previo colloqui pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia

ARTIE

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: è claudicante a causa di un'infezione

Su di lui: è stato trovato con i suoi fratelli che aveva circa 15 giorni, presentava diverse fratture alle zampe anteriori e posteriori. A seguito di una forte infezione sembrava non camminasse più ma grazie agli integratori e agli antibiotici è riuscito a recuperare al 90%. Purtroppo questa infezione ha creato danni irreversibili al gomito lasciandolo claudicante. Artie è un cucciolo dolcissimo, buono, coccolone, con tanta voglia di avere una famiglia tutta per lui. Si affida vaccinato, chippato previo colloqui pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia

ARES

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: buonissimo, dolce, affettuoso e tranquillo in passeggiata. Si affida vaccinato, castrato e chippato previo colloqui pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia

MICHETTA

Anni: 4 mesi

Sesso: femmina

Genere: randagio

Malattie: nessuna

Su di lei: bellissima, tranquilla e amante delle coccole. Si affida con profilassi antiparassitaria eseguita, vaccinata, chippata. Adottabile previo controlli pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia

CAYENNE

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: negativa a malattie mediterranee

Su di lei: buona e coccolona con le persone, tranquilla in passeggiata, giocherellona e compatibile con i suoi simili maschi. Si affida vaccinata e chippata

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.

I cani ospitati dall’associazione sono tanti, se volete conoscerli tutti potete visitare i loro social!