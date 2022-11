Boh, Alex, Vento e Hururu: tutti i pelosi in cerca di casa a Milano

Sono iniziati i primi freddi e ci sono tantissimi pet in cerca di calore e coccole. Se desideri accogliere un animale in famiglia, adotta uno dei pelosi ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia.

Vieni a conoscere i nostri amici a 4 zampe, siamo sicuri che ti innamorerai dei loro occhi pieni di amore.

BOH

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: incrocio tra boxer e pit bull

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: ha seguito un corso di addestramento e ora è idoneo per essere adottato. Boh è ubbidiente, bravo al guinzaglio e molto ricettivo. Si affida chippato, castrato e vaccinato.

Info: Pet Rescue Italia

ALEX

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: negativo a malattie mediterranee e sordo

Su di lui: Alex è buono e tranquillo. Ha bisogno di una famiglia che gli dia quella serenità e quelle certezze che ha perso. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

VENTO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Vento ha voglia di giocare, ha bisogno di attenzioni e di regole. Ha bisogno di qualcuno con esperienza in questa razza. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

HURURU

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Hururu è nato e cresciuto in un canile lager. È stato salvato e portato in un rifugio locale per poi farlo arrivare da Pet Rescue Italia, e ora cerca una vera famiglia. Appena arrivato aveva paura di tutti e tutto, ma piano piano sta migliorando e sta iniziando a fidarsi dell’uomo. Si affida vaccinato, chippato e castrato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.