I cani da adottare a Milano

Agosto è un mese di partenze e saluti, un mese in cui il numero di cani abbandonati continua, purtroppo, ad aumentare.

Ma tu puoi fare la differenza, e cambiare la sorte di questi pet meno fortunati. Se desideri adottare un peloso, vieni a conoscere i nostri amici a 4 zampe ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia.

GIN

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: non presenti

Su di lui: Gin cerca una persona con esperienza e voglia di seguire un percorso educativo. Una persona che rispetti il suo non essere molto toccato e che sappia capirlo. Gin è compatibile con i suoi simili. Si affida, previo colloquio pre e post affido, vaccinato, castrato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

CIRO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Ciro ha bisogno di qualcuno con esperienza che possa dargli sicurezza, attenzioni, certezze e regole. Si affida vaccinato, chippato, castrato.

Info: Pet Rescue Italia

BAGHI

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: è un cane che purtroppo ha subìto maltrattamenti, ma è dolcissimo e ha bisogno di coccole e carezze. Ha una gamba amputata. Si affida vaccinato e chippato, previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

FREDDY

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: è un cagnolino di taglia media, dolcissimo e coccolone con chi conosce e si fida, ed è bravo con i suoi simili. Si affida vaccinato e chippato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.