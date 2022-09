Tutti i pet in cerca di amore a Milano

Amore, allegria e tanto divertimento: sono questi gli ingredienti di cui hanno bisogno i pet ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia.

Se anche tu desideri adottare un cane, corri a conoscere i nostri amici a 4 zampe!

UGO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Ugo è un cane buonissimo e molto simpatico. Si affida chippato e vaccinato, previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

RAMONA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: pit bull

Malattie: affetta da IBD e negativa a malattie mediterranee

Su di lei: Ramona è un cane molto dolce e ha urgentemente bisogno di una famiglia che le voglia davvero bene. Bravissima con le persone e tranquilla in passeggiata, però non è compatibile con altri cani.

Info: Pet Rescue Italia

BACCO

Anni: circa 5 anni

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: taglia media e adatto a persone con esperienza con questa razza. Si affida chippato e vaccinato. Bacco è bravo al guinzaglio ed è compatibile con altri cani, femmine, solo previo inserimento.

Info: Pet Rescue Italia

ARTU' & KAILA

Anni: non precisati

Sesso: maschio e femmina

Genere: meticci

Malattie: non presenti

Su di loro: Artù è molto affettuoso e tranquillo in passeggiata. Timido con gli sconosciuti, ma compatibile con i suoi simili. Kaila inizialmente è diffidente, ma anche lei sta bene con i suoi simili. Si affidano, previo colloquio pre e post affido, vaccinati.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.