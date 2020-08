Adottare cani e gatti a Milano, ecco i pet che cercano casa

La compagnia degli animali è preziosa e insostituibile soprattutto, per chi vive da solo in casa. Gli ultimi mesi in cui si è stati costretti a rimanere senza amici o familiari hanno fatto capire ancora di più l’importanza di avere un cane o un gatto che gironzola tra le mura domestiche.

Con il loro affetto, e con le loro coccole, sono in grado di riempire la vita, pronti a giocare e a divertirsi in compagnia di adulti e bambini, soprattutto quando si va in vacanza.

Adottare un animale è un ottimo modo per provare un’esperienza profonda e riempire le giornate di affetto: le associazioni che si occupano di volontariato a Milano sono tante, tra queste c’è Pet Rescue Italia.

La Onlus e i suoi volontari vi assisteranno nella scelta del pet, nel rispetto dei bisogni e delle necessità degli amici a quattro zampe. Siete pronti a conoscere il vostro futuro migliore amico?

P e d r o

Pedro è un Amstaff affettuoso con qualsiasi persona e dal carattere fantastico. Ubbidiente e dal comportamento equilibrato, si adatta bene ad ogni ambiente, anche quelli in cui ci sono suoi simili femmina in quanto castrato. Il cane, di taglia media, è in buona salute, vaccinato e dotato di chip. Pedro è pronto ad entrare in una nuova famiglia dopo colloqui pre e post affido.

A n g e l i n a

Gli occhioni dolci e affettuosi sono i tratti distintivi di Angelina, una cucciola trovata per strada insieme ai suoi fratellini tutti di razza mix golden. Anche se non ha ancora provato l’esperienza di essere amata e coccolata dal suo amico umano, ha un carattere tranquillo ed è pronta a dare tutto il suo amore. Abituata a vivere in compagnia, non vede l’ora di condividere la sua nuova casa con gli “amici” cani e gatti. Angelina, una futura taglia medio/grande viene affidata a chi è pronto ad accoglierla in casa vaccinata, chippata, ma con l’obbligo di sterilizzazione.

U m b a r

Vissuto fin da cucciolo all’interno di un canile, Umbar ha solo due anni e non vede l’ora di trovare una famiglia in cui crescere e riempire le sue giornate di coccole e giochi. Dal carattere buono e tranquillo, può vivere tranquillamente in un ambiente in cui ci sono anche i suoi simili. Castrato, chippato e vaccinato, è pronto ad iniziare una nuova vita con i suoi padroni dopo colloqui pre e post affido.

P i r a t a

Nonostante il nome, Pirata è un cane buono abituato a vivere in famiglia. Il cagnolone di taglia media, è stato nei suoi sei anni di vita un cane da caccia che il padrone ha ceduto perché non più adatto all’attività venatoria. Buono con le persone e bravissimo al guinzaglio, ha un carattere equilibrato a cui è difficile resistere. Adatto ad un ambienete in cui ci sono i suoi simili, è vaccinato, chippato e senza malattie, non vede l’ora di iniziare una nuova vita con un amico umano dopo colloqui pre e post affido.

S a f i y e

Dolcissima e tranquillissima, Safiye è una tenera gattina di tre mesi che non vede l’ora di trovare la sua nuova famiglia con cui trascorrere tutto il resto della vita. Coccolona e affettuosa con i suoi simili e le persone, ha eseguito la profilassi antiparassitaria e i vaccini. Viene affidata chippata dopo colloqui pre e post affido.

Pet Rescue Italia

La onlus di San Giuliano Milanese situata in via Cascina Santa Brera ha l’obiettivo di dare una nuova famiglia ai pet abbandonati. I volontari non solo si occupano di curare i pet, ma tramite colloqui pre e post affido, vogliono trovare l’ambiente adatto per ospitare i cani e i gatti bisognosi di affetto e coccole.

Anche se non si possono ospitare in casa i quattro zampe, Pet Rescue Italia offre a tutti la possibilità di circondarsi dell’affetto dei pelosi con l’adozione a distanza.

Per contattare Pet Rescue Italia è possibile chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.

Quelli cdi cui vi abbiamo parlato solo alcuni degli animali ospitati dall'associazione, ma sui profili social di Pet Rescue Italia è possibile trovare tanti altri amici in cerca di una nuova casa!