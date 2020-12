I pet da adottare a Milano: ecco i cani e i gatti in cerca di casa

Dicembre è il mese in cui si festeggia il Natale e si vuole trascorrere del tempo in compagnia di coloro a cui vogliamo bene. Se parenti e amici sono immancabili, anche i cani e i gatti sono irrinunciabili per rendere ancora più magiche le festività.

L’allegria e l’affetto che riescono a trasmettere rende unica ogni nostra giornata e pensare di vivere senza di loro sembra quasi impossibile.

Non tutti i pet, però, hanno la fortuna di essere coccolati e amati, ci sono molti che non hanno una casa o una famiglia che si prende cura di loro. Se vogliamo rendere unico il primo di tanti Natale, possiamo decidere di adottarli.

A Milano grazie all’associazione Pet Rescue e ai suoi volontari, i cani e i gatti potranno avere una seconda possibilità.

Aperol

Aperol è un bellissimo gattino di 5 mesi dal musetto simpatico e dagli occhioni profondi che nascondono una grande timidezza. Il suo desiderio è incontrare una famiglia che possa prendersi cura di lui per sempre, che riesca ad adattarsi ai suoi tempi e scoprire poco alla volta il suo dolcissimo carattere. Pronto ad entrare nella vostra casa viene affidato chippato, vaccinato e con tutta la profilassi sanitari eseguita.

Chanel

Dopo aver vissuto per un periodo in un canile, è stata spostata urgentemente ed è arrivata pronta per essere adottata. Chanel è un Amstaff giocherellona che ama fare lunghe passeggiate e trascorrere il suo tempo in acqua. Affettuosa con le persone, non vede l’ora di trascorrere il resto della sua vita circondata dall’amore e dall’affetto. Sterilizzata e negativa alle malattie mediterranee, Chanel è vaccinata e chippata e verrà affidata dopo controlli pre e post affido.

Roy

Roy dolce e forte, dopo aver subito un intervento all’uretra, finalmente può vivere una vita normale. Il cagnolone di taglia media dopo essere stato abbandonato in una strada pugliese, non ha perso la sua dolcezza. Amante della compagnia degli uomini e dei suoi simili, dopo un periodo di inserimento, è pronto a riempire casa di gioia e dolcezza. Negativo a malattie mediterranee, viene affidato chippato e con tutte le vaccinazioni eseguite.

Pet Rescue Italia

A San Giuliano Milanese, a pochi chilometri da Milano i cani e i gatti hanno un rifugio sicuro grazie all’associazione Pet Rescue Italia.

Protetti e accuditi i pet aspettano solo di conoscere i loro nuovi padroni e iniziare una nuova vita in loro compagnia.

Attraverso colloqui pre e post affido i volontari scelgono con attenzione la famiglia in cui i quattro zampe potranno avere la loro seconda occasione e vivere serenamente.

Se condividere casa con l’affetto di cani e gatti è il vostro desiderio più grande, ma non avete la possibilità, Pet Rescue vi permette di effettuare l’adozione a distanza ed essere lo stesso vicino a loro.

Per avere più informazioni e mettervi in contatto con l’associazione potete contattarli telefonicamente al numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.

I pelosi che vi abbiamo fatto conoscere sono solo alcuni dei cani e gatti che cercano casa a Milano. Per scoprite tutti i pet in attesa di una nuova famiglia potete utilizzare i social di Pet Rescue Italia.