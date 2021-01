Adottare animali domestici: ecco tutti i pet di Milano che aspettano solo voi

L’inverno milanese particolarmente rigido mette a dura prova la nostra resistenza. Con le temperature che spesso scendono sotto lo zero non vediamo l’ora di rifugiarci in casa e trascorrere la serata nel caldo dell'appartamento in compagnia del nostro pet.

Non tutti i pelosi hanno la fortuna di avere una persona che una volta tornata a casa dal lavoro è disposta a coccolarli. Molti sono costretti a vivere al freddo, affrontare la pioggia e in alcuni casi anche la neve.

Grazie alle associazioni di volontariato come Pet Rescue, gli animali domestici abbandonati hanno la possibilità di avere un rifugio in attesa di una famiglia pronta ad adottarli.

Se volete offrire un caldo riparo ai pet e dargli la possibilità di vivere in un ambiente protetto e sicuro, la onlus non vede l’ora di farvi conoscere tutti i suoi ospiti.

Orazio

Nato ad Andria, Orazio è entrato nel canile quando aveva due mesi e non ne è più uscito: dopo quattro anni è ancora in attesa di vivere l’esperienza dell’adozione. Il cagnolone di taglia medio-grande soffre di crisi epilettiche per le quali è in cura, ma ha un carattere dolce, tranquillo e affettuoso, che ne fanno il compagno perfetto all’interno di una casa in cui sono presenti anche i suoi simili. Orazio viene affidato chippato, castrato, vaccinato e negativo alle malattie mediterranee.

Siria

Siria è una mamma affettuosa e dolcissima trovata mentre vagava in un parcheggio di un centro commerciale con le sue cucciole. Mentre loro sono state subito adottate, Siria è ancora in cerca di una casa in cui poter essere accolta. Chippata, vaccinata e negativa a malattie mediterranee, Siria è una cagnolona che ama essere circondata dalle persone, anche se va molto a simpatia. Abituata a stare all’aperto, è tranquilla in passeggiata, ma soprattutto è buonissima e ama giocare.

Malak

Arrivato da poco nell’associazione insieme al suo amico Sid, Malak in breve tempo ha imparato ad andare al guinzaglio ed è curioso di conoscere tutto ciò che lo circonda. Tranquillo in passeggiata, non vede l’ora di trascorrere ore all’aperto in compagnia della persona che vorrà prendersi cura di lui. La futura taglia media ha un carattere dolcissimo e buono, e una volta che ha superato gli iniziali timori è pronto a donarvi tutto il suo affetto. Malak chippato, vaccino e castrato aspetta solo di conoscere il suo nuovo padrone a cui verrà affidato dopo colloqui pre e post adozione.

Pet Rescue Italia

L’associazione Pet Rescue a San Giuliano Milanese, a pochi chilometri da Milano, da anni si prende cura di cani e gatti in cerca di una nuova famiglia o di una casa in cui poter vivere felicemente in compagnia dei loro padroni.

I volontari attraverso colloqui pre e post affido scelgono attentamente la persone che decidono di adottare i quattro zampe perché il loro obiettivo è quello di assicurare ai pet un futuro sereno.

Il desiderio di essere circondati dall’affetto di cani e gatti, non sempre coincide con la possibilità di ospitarne uno in casa, per chi desidera aiutarli anche se non ne ha la possibilità, Pet Rescue mette a disposizione l’adozione a distanza, ed essere vicino a loro.

Per avere più informazioni e mettervi in contatto con l’associazione potete contattarli telefonicamente al numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni degli ospiti presenti all’interno dell’associazione, in realtà i cani e i gatti in attesa di essere adottati sono tanti e se volete conoscerli tutti potete utilizzare i social di Pet Rescue!