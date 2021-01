Cani e gatti da adottare a Milano: i pet in cerca di una casa

L’inverno milanese particolarmente rigido mette a dura prova la nostra resistenza. Con le temperature che spesso scendono sotto lo zero non vediamo l’ora di rifugiarci in casa e trascorrere la serata nel caldo dell'appartamento in compagnia del nostro pet.

Non tutti i pelosi hanno la fortuna di avere una persona che una volta tornata a casa dal lavoro è disposta a coccolarli. Molti sono costretti a vivere al freddo, affrontare la pioggia e in alcuni casi anche la neve.

Grazie alle associazioni di volontariato come Pet Rescue, gli animali domestici abbandonati hanno la possibilità di avere un rifugio in attesa di una famiglia pronta ad adottarli.

Se volete offrire un caldo riparo ai pet e dargli la possibilità di vivere in un ambiente protetto e sicuro, la onlus non vede l’ora di farvi conoscere tutti i suoi ospiti.

Flora

Il passato difficile ha segnato il carattere di Flora che giorno dopo giorno ha deciso di uscire dal suo angolino e superare tutte le sue insicurezze. Poco alla volta sta imparando a fidarsi delle persone che la circondano, si lascia accarezzare e esce spesso in passeggiata. Compatibile con i suoi simili, Flora vaccinata, sterilizzata e chippata cerca solo una persona che riesca a capire le sue necessità e i suoi tempi, per questo verrà adottata dopo colloqui preaffido.

Anita

Gli occhi dolcissimi e buonissimi nascondono un passato pieno di ferite nello spirito e nel corpo. Anita è stata salvata da un canile lager in provincia di Avellino, in cui viveva sotto una panca impaurita e sola. La cagnolona aggredita da un cane, è stata trovata con ferite infette perché nessuno l’aveva curata. La volontaria l’ha portata via, è stata medicata e poco alla volta sta guarendo. Dopo un passato così difficile Anita non ha perso il carattere gentile e buono con le persone e con i suoi simili. Anche se molto timida, aspetta solo di ricevere tante carezze e coccole.

Micio e Micia

Vissuti all’interno di una casa amorevole, in cui sono stati trattati come figli, da pochi mesi i due gattoni di circa sei anni, hanno perso la loro padrona. Micio dal pelo bianco e Micia dal manto tigrato inizialmente sono un po’ timidi, ma con qualche coccola e il loro cibo preferito sono pronti a darvi tutto il loro affetto. Sterilizzati, vaccinati e testati fiv e felv negativi, verranno affidati preferibilmente in coppia, ma con possibilità di affido singolo dopo valutazione e colloqui conoscitivi.

Pet Rescue Italia

L’associazione Pet Rescue a San Giuliano Milanese, a pochi chilometri da Milano, da anni si prende cura di cani e gatti in cerca di una nuova famiglia o di una casa in cui poter vivere felicemente in compagnia dei loro padroni.

I volontari attraverso colloqui pre e post affido scelgono attentamente la persone che decidono di adottare i quattro zampe perché il loro obiettivo è quello di assicurare ai pet un futuro sereno.

Il desiderio di essere circondati dall’affetto di cani e gatti, non sempre coincide con la possibilità di ospitarne uno in casa, per chi desidera aiutarli anche se non ne ha la possibilità, Pet Rescue mette a disposizione l’adozione a distanza, ed essere vicino a loro.

Per avere più informazioni e mettervi in contatto con l’associazione potete contattarli telefonicamente al numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni degli ospiti presenti all’interno dell’associazione, in realtà i cani e i gatti in attesa di essere adottati sono tanti e se volete conoscerli tutti potete utilizzare i social di Pet Rescue!