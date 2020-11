Adottare pet a Milano: i cani e i gatti in cerca di una famiglia

Con l’inverno ormai alle porte abbiamo sempre più voglia di trascorrere le giornate in casa. Dopo tante ore di lavoro, il nostro appartamento diventa un luogo in cui rifugiarci dal freddo e dalla pioggia in compagnia di coloro che ci rendono felici come ad esempio i pet.

I cani o i gatti infatti, sono pronti a riempirci di affetto e sono i compagni ideali per trascorrere il tempo libero tra giochi e divertimento. L’autunno ci fa pensare anche ai pelosi meno fortunati che sono in cerca di adozione.

Se vogliamo realizzare il loro sogno, a Milano possiamo rivolgerci a Pet Rescue, i volontari non vedono l’ora di trovare una famiglia amorevole per i loro ospiti.

Rocky

Dopo un anno e mezzo all’intero di un box piccolissimo, a poca distanza dalla casa del suo padrone, finalmente Rocky è stato liberato ed è arrivato nella struttura pronto per essere adottato da una famiglia che possa prendersi cura di lui e fargli dimenticare le difficoltà che ha vissuto. Rocky è un cagnolone buono e coccolone che sogna solo di giocare e divertirsi insieme ai suoi simili femmine.

Anita

Per Anita dimenticare il passato non sarà semplice, vissuta per tutta la vita all’interno di un canile lager di Avellino, aveva come unico riparo dal freddo e dal sole una panca. Coraggiosa e forte, Anita è riuscita a resistere anche alle ferite non curate e piene di vermi, a seguito di un attacco da parte di un cane, che i volontari le stanno ancora curando. Anita dopo tanto dolore e sofferenza non ha abbandonato la sua dolcezza, ha bisogno solo di certezze ed aspetta una famiglia che sappia capire la sua timidezza e sappia cogliere la bontà che riserva ai suoi simili e alle persone.

Cleo

Abbandonata in una colonia, Cleo è una super mammina dolce con i suoi cuccioli Minou, Mimi, Morgana e Ginevra, ma anche con gli uomini. Con i suoi occhioni verdi e con un carattere tranquillo e coccolone cerca una famiglia con cui iniziare una nuova avventura. Cleo negativa a Fiv e Felv viene affidata vaccinata, sterilizzata, chippata e con profilassi antiparassitaria eseguita.

Pet Rescue Italia

A pochi chilometri da Milano, a San Giuliano Milanese sorge l’associazione Pet Rescue Italia che ospita all’interno della struttura cani e gatti in cerca di una famiglia che voglia prendersi cura di loro.

I volontari prima di far adottare un pet scelgono con attenzione i padroni a cui verranno affidati, attraverso colloqui pre e post affido per far si che le loro esigenze si sposino con quelle dei pelosi.

Per alcuni adottare un animale domestico è un impegno, ma per aiutarli è possibile scegliere la strada dell’adozione a distanza.

Mettersi in contatto con la onlus è semplice, potete farlo tramite il numero 3466856947, visitando il sito oppure la pagina Facebook.

I pet che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pelosi presenti all’interno dell’associazione, per conoscerli di persona potete visitare i social di Pet Rescue Italia.