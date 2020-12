I cani che aspettano di essere adottati a Milano

Dicembre è il mese in cui si festeggia il Natale e si vuole trascorrere del tempo in compagnia di coloro a cui vogliamo bene. Se parenti e amici sono immancabili, anche i cani e i gatti sono irrinunciabili per rendere ancora più magiche le festività.

L’allegria e l’affetto che riescono a trasmettere rende unica ogni nostra giornata e pensare di vivere senza di loro sembra quasi impossibile.

Non tutti i pet, però, hanno la fortuna di essere coccolati e amati, ci sono molti che non hanno una casa o una famiglia che si prende cura di loro. Se vogliamo rendere unico il primo di tanti Natale, possiamo decidere di adottarli.

A Milano grazie all’associazione Pet Rescue e ai suoi volontari, i cani e i gatti potranno avere una seconda possibilità.

Nera

La delusione e la diffidenza nei confronti dell’uomo, non ha cambiato il carattere di Nera. La bellissima cagnolona, anche se nel suo passato ha dovuto subire maltrattamenti, è pronta a dimenticare le sofferenze con l’aiuto di una famiglia che sappia prendersi cura di lei. Amante delle passeggiate, ha un carattere dolcissimo e buonissimo che la rende tranquilla anche quando è all’aperto. Negativa alle malattie mediterranee, Nera viene affidata vaccinata e chippata.

Gilberto

Gilberto di taglia medio grande ha vissuto per la maggior parte della sua vita in canile, aspettando giorno dopo giorno un padrone pronto a condividere la sua vita con lui. Il suo desiderio ancora non è stato avverato, nonostante questo, Gilberto continua a sperare pronto a farsi ricoprire di coccole e abbracci da chi riuscirà a capire il suo grande cuore. Bravo e affettuoso con tutti, viene affidato vaccinato, chippato e negativo a malattie mediterranee.

Alisa

Scampata alla perrera, dopo aver vissuto per un periodo in una pensione spagnola, finalmente è arrivata in Italia pronta ad essere accolta in una nuova casa piena di bambini, che adora, e con cui è pronta a giocare e divertirsi. Alisa, infatti, ha un carattere buonissimo ed è affettuosa con tutte le persone che la circondano, ma soprattutto è pronta a farsi coccolare. La bellissima cagnolona verrà affidata chippata, vaccinata e sterilizzata dopo colloqui pre e post affido.

Pet Rescue Italia

A San Giuliano Milanese, a pochi chilometri da Milano i cani e i gatti hanno un rifugio sicuro grazie all’associazione Pet Rescue Italia.

Protetti e accuditi i pet aspettano solo di conoscere i loro nuovi padroni e iniziare una nuova vita in loro compagnia.

Attraverso colloqui pre e post affido i volontari scelgono con attenzione la famiglia in cui i quattro zampe potranno avere la loro seconda occasione e vivere serenamente.

Se condividere casa con l’affetto di cani e gatti è il vostro desiderio più grande, ma non avete la possibilità, Pet Rescue vi permette di effettuare l’adozione a distanza ed essere lo stesso vicino a loro.

Per avere più informazioni e mettervi in contatto con l’associazione potete contattarli telefonicamente al numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.

I pelosi che vi abbiamo fatto conoscere sono solo alcuni dei cani e gatti che cercano casa a Milano. Per scoprite tutti i pet in attesa di una nuova famiglia potete utilizzare i social di Pet Rescue Italia.