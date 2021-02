Cani da adottare: i pet in cerca di casa a Milano

Il 2021 è iniziato da poco, e un modo per far partire questo anno con il piede giusto è compiere un gesto di affetto nei confronti di tutti quei pet meno fortunati.

Febbraio è da sempre il mese dedicato all'amore e se siete alla ricerca di un cane da adottare, con cui condividere parte della vostra vita e della vostra casa, siete nel posto giusto perché qui potrete conoscere tutti quegli animali che, purtroppo, hanno sofferto, sono stati maltrattati o abbandonati e che cercano una nuova famiglia in cui portare gioia e felicità.

Nora

Nora è un bellissimo Amstaff, ed è arrivata in Italia da Siviglia. Giocherellona e gioiosa, è alla ricerca di una famiglia che si prenda cura di lei.

Dylan

Dylan è un cane tranquillo, già vaccinato e con microchip. Ciò che ama fare? Sdraiarsi al sole in totale relax; in più, è bravissimo con i bambini.

Nerone

Un pet amorevole e buono con tutti, già vaccinato e con microchip. Ha sofferto molto perché, purtroppo, è stato abbandonato da cucciolo fuori da un rifugio.

Pet Rescue Italia

L’associazione Pet Rescue a San Giuliano Milanese, a pochi chilometri da Milano, da anni si prende cura di cani e gatti in cerca di una nuova famiglia o di una casa in cui poter vivere felicemente in compagnia dei loro padroni.

I volontari attraverso colloqui pre e post affido scelgono attentamente la persone che decidono di adottare i quattro zampe perché il loro obiettivo è quello di assicurare ai pet un futuro sereno.

Il desiderio di essere circondati dall’affetto di cani e gatti, non sempre coincide con la possibilità di ospitarne uno in casa, per chi desidera aiutarli anche se non ne ha la possibilità, Pet Rescue mette a disposizione l’adozione a distanza, ed essere vicino a loro.

Per avere più informazioni e mettervi in contatto con l’associazione potete contattarli telefonicamente al numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.