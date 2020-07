Adotta un pet: gli animali di Pet Rescue che cercano casa

Adottare un animale è un gesto nobile e importante che deve essere fatto con consapevolezza. Soprattutto in estate, abbiamo più tempo da dedicare agli animali, che sanno come farci compagnia e rendere le vacanze indimenticabili. Inoltre, il difficile momento che stiamo vivendo ci ha costretti a stare lontani da amici e parenti, ma chi ha avuto un cane o un gatto in casa è riuscito ad affrontarlo meglio grazie all'affetto e alle coccole dei quattro zampe.

Le associazioni di volontariato, che si occupano di dare una nuova casa ai quattro zampe sul territorio di Milano, sono tante; tra queste vale la pena parlare della Pet Rescue Italia.

Se avete deciso di adottare un animale, l’onlus vi assisterà nella scelta del vostro migliore amico che aspetta solo di iniziare una nuova vita con voi.

Lasciatevi conquistare da uno degli animali che cerca casa!

Mamy

Mamy è arrivata nell’associazione dalla Sicilia insieme ai suoi cuccioli che hanno trovato casa. Il suo carattere è davvero meraviglioso e per questo è buona ed affettuosa con tutte le persone che la circondano e va d’accordo anche con i suoi simili. Sterilizzata e negativa alle malattie mediterranee, sarà affidata a chi è pronto ad accoglierla vaccinata e con il chip.

Tay

Affettuoso e tranquillo, il carattere di Tay conquisterà di sicuro chi è pronto a condividere un pezzo della sua vita con lui. Proveniente da un canile del sud, in cui ha vissuto a lungo isolato in un box, è ubbidiente con le persone, ma è meglio farlo vivere in un ambiente in cui non ci sono altri cani o gatti. Vaccinato e con chip, è negativo a malattie mediterranee ed è pronto a iniziare un lungo percorso con un nuovo padrone previo colloqui pre e post affido.

Red

Red è un cane in cerca di una famiglia in cui crescere: ha una grande voglia di donare ma anche di ricevere affetto. Di piccola taglia, pesa solo 8 kg, ed è giocherellone e socievole. Ama stare con le persone e con i suoi simili ed è tranquillo quando viene portato a fare una passeggiata. Castrato, negativo a leishmania ed erlichia, ha fatto tutti i vaccini e ha il microchip.

Sirius

Sirius è arrivato all’associazione dopo essere stato abbandonato all’interno di un canile chiuso. Di appena sei mesi, ha un carattere dolcissimo e buonissimo, che lo porta a giocare e ad andare d’accordo con le persone che lo circondano, compresi i suoi simili. Il cucciolo, ancora da castrare, è vaccinato, ha il microchip ed è pronto a iniziare una nuova vita con un nuovo padrone previo colloqui pre e post affido.

Lady Marion

Lady Marion è un cane dolcissimo e tranquillo. Abbandonata a Messina dopo essere stata sfruttata per fare cuccioli, inizialmente non amava farsi accarezzare. Ora grazie alle cure dei volontari non vede l’ora di farsi coccolare e di giocare con i suoi simili, ma anche di fare lunghe passeggiate. Vaccinata e con chip è negativa a malattie mediterranee ed è pronta a ricevere tanto affetto dai nuovi padroni.

Tequila

Tequila è un batuffolo di pelo che ha solo tre mesi. Piccolo e giocherellone, il micio è dolcissimo e affettuoso. Non resiste alle coccole e al contatto umano. Dotato di microchip, ha già eseguito la profilassi antiparassitaria e il vaccino: può essere affidato nella zona di Monza-Brianza e Milano e provincia.

Sale e Limone

I più dolci fratellini a quattro zampe: Sale e Limone hanno tre mesi e faranno intenerire chiunque grazie ai loro dolci occhi. Affettuosi e inseparabili, hanno già eseguito la profilassi antiparassitaria e i vaccini e sono muniti di chip. Non aspettano altro che scoprire la loro nuova casa e fare compagnia in coppia ad un altro giovane gatto. Possono essere adottati in provincia di Monza e Brianza o Milano.

Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia è una onlus che si trova a San Giuliano Milanese in via Cascina Santa Brera, ha l'obiettivo di curare e trovar casa ai pet senza dimora: i suoi volontari non vedono l’ora di dar loro un nuova famiglia, previo controllo pre e post affido per accertare l'idoneità dell’ambiente che li accoglierà.

Non tutti possono accogliere un animale in casa, per questo motivo Pet Rescue Italia offre anche la possibilità di adottarne uno a distanza.

Potete contattare Pet Rescue Italia chiamando il numero 3466856947, visitando il sito oppure la pagina Facebook.

Quelli che abbiamo visto sono solo alcuni degli animali ospitati dall'associazione, ma sui profili social di Pet Rescue Italia è possibile trovare tanti altri amici in cerca di una nuova famiglia!