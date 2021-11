Abbigliamento cani autunno-inverno: come scegliere i capi migliori

L’abbigliamento per cani autunno-inverno serve a proteggere i pet durante le passeggiate quotidiane da eventuali sbalzi termici, freddo, vento e pioggia. Ovviamente, è importante sapere che, sia i cani a pelo corto sia quelli a pelo lungo, possono aver bisogno di indumenti nei giorni più freddi per non correre il rischio di congelare.

Il motivo? Tutto dipende dal sottopelo, per cui la lunghezza del pelo conta relativamente; infatti, non tutti i cani a pelo lungo hanno abbastanza sottopelo per sopportare le basse temperature, e viceversa non tutti i cani a pelo corto hanno necessariamente bisogno di protezione dal freddo e dal vento.

Per scegliere l'abbigliamento più idoneo, le prime cose da guardare sono la vestibilità e la taglia, perché i capi devono essere pratici, comodi e, soprattutto, non impedire i movimenti del nostro amico a 4 zampe. Un altro elemento da valutare è il materiale, che non deve irritare la pelle, per questo è bene optare per una texture morbida, traspirante e, al tempo stesso, impermeabile.

