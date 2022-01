Adottare un cucciolo: tutto quello che occorre sapere

Adottare un cucciolo di cane è un atto di grande responsabilità. Ma cosa fare per far sentire il pet un membro della famiglia? Quando il cucciolo di cane arriva a casa ti consigliamo di interagire subito con lui, condividendo il tuo tempo libero. Se si tratta di un orfano, trovato in strada, è opportuno riscaldarlo e se bagnato asciugarlo delicatamente con un panno morbido.

Procurati con largo anticipo tutto l'occorrente che potrà tornarti utile, come ad esempio:

ciotole

giochi

cuccia

accessori per il bagnetto

cibo di qualità

Per saperne di più clicca qui.