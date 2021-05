Come comportarsi e organizzarsi dopo l'arrivo di un pet neonato

Prima di adottare un pet neonato è importante preparare la casa ad accoglierlo al meglio. Cosa fare? Oltre agli accessori per la cura dell'animale, ai giochi e agli oggetti indispensabili per il suo benessere, è fondamentale sapere come comportarsi al momento del suo arrivo.

Il primo consiglio è non farsi prendere dal panico e mantenere la calma, se il pet si mostra agitato e timoroso nel nuovo ambiente.

Per farlo sentire parte della famiglia, il consiglio è scegliere subito il nome in modo da interagire con lui che riuscirà ad abituarsi e a rispondere quando viene chiamato.

Un altro consiglio è di condividere il tempo libero con l’animale, soprattutto all'inizio, in modo che possa sentirsi accolto.

