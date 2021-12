Cibi dannosi per il cane: ecco tutti quelli da evitare

I cani sono golosi e con il loro musetto spesso riescono ad intenerire i proprietari che non sanno proprio resistere dandogli dei piccoli spuntini quando si è seduti in tavola.

Questo succede soprattutto durante le feste di Natale quando si è riuniti tutti intorno al tavolo e si vuole coinvolgere anche Fido. Questo è anche il periodo in cui la quantità di cibo è sempre abbondante e gli avanzi sono inevitabili. Per evitare di buttarli, spesso vanno a finire nella ciotola del cane e questo è uno degli errori da non compiere assolutamente.

Molto del cibo che si assume, può essere pericoloso per i quattro zampe e portare a delle conseguenze gravi per la sua salute. Appena si ha un sospetto, la prima cosa da fare è contattare il veterinario e chiedere il suo parere.

Per non commettere errori e dare a Fido un alimento che potrebbe fargli male, clicca qui per scoprire la lista degli alimenti dannosi.