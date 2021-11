Cibi secchi e umidi: l’importanza e i vantaggi del mix feeding per cani e gatti

Quale cibo è meglio somministrare a cani e gatti? Tutti i proprietari di pet almeno una volta nella vita si saranno posti questa domanda dalla risposta non scontata.

Se il cibo umido ha il vantaggio di favorire l’idratazione, ma tende a deperire più rapidamente, quello secco è più facile da portare sempre con sé, ma ha un apporto calorico maggiore. Allora qual è quello più giusto per Micio e Fido? Visto che hanno entrambi pregi e difetti, è difficile capire cosa scegliere, ma non certo per il veterinario.

Tra queste due alternative ce n’è una terza che l’esperto consiglierà, l’alimentazione mista. Il mix feeding, infatti, si basa sulla combinazione dei due cibi per trarre da entrambi il meglio e assicurare il benessere fisico del cane e del gatto.

