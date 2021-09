Come far vivere il gatto in casa e farlo sentire a suo agio

Ogni gatto ha bisogno dei suoi spazi in casa e l’importante è che siano organizzati al meglio

Giocherellone, dall’aspetto divertente, ma con l’istinto predatorio rimasto inalterato: il gatto è sempre più presente nelle case, ma per farlo stare bene è importante assecondare alcune sue esigenze.

Quando non si ha uno spazio esterno, l’appartamento diventa il luogo in cui Micio trascorre gran parte della sua vita e deve essere il luogo in cui si sente libero di essere sé stesso.

Che la casa sia grande o piccola non è fondamentale, l’importante è che il felino possa saltare, arrampicarsi, giocare e mangiare in totale tranquillità senza essere disturbato da rumori o odori sgradevoli.

