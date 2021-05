Misurare la quantità di crocchette per cani e gatti: ecco come fare

L’alimentazione di cani e gatti è importante per dargli le giuste energie, vediamo come dosare nel modo corretto le crocchette

I cani e i gatti sono diversi tra di loro, ma se c’è una cosa che li accomuna è l’alimentazione! I pelosi hanno bisogno del giusto apporto energetico per affrontare al meglio la giornata e non avere problemi di salute.

L’aiuto del veterinario è un ottimo modo per alimentare i pelosi nel modo corretto, ma anche noi abbiamo un ruolo importante nel momento in cui dobbiamo preparare le porzioni. Il problema nasce soprattutto quando si devono dosare le crocchette.

Da sole o all’interno di un’alimentazione mista, la chiave sta nelle razioni equilibrate in grado di rispecchiare il loro fabbisogno quotidiano. Per scoprire come dosare le crocchette clicca qui.