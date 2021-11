La muta nei gatti: perché si verifica e come affrontarla

Lungo, corto, ma anche colorato, il pelo contraddistingue ogni gatto e nello stesso tempo é la caratteristica fisica che lo protegge dai fenomeni esterni.

Il pelo però, contrariamente a quello che si pensa, non è sempre uguale nel corso dell’anno: al contrario, in primavera e autunno Micio affronta la muta, ovvero il cambio del pelo, per adattarlo alla stagione.

In questo modo Micio in inverno avrà un pelo più folto che lo proteggerà dal freddo, mentre in primavera dovrà metterlo al sicuro dalle temperature eccessive.

Per aiutare il gatto ad affrontare senza problemi la muta ed evitare di incorrere in fastidiosi boli di pelo che potrebbero ostruire l’intestino, bisogna spazzolarlo!

Frequenza, spazzole e modalità giuste: riuscire a capire come prendersi cura del pelo di Micio in modo corretto non è semplice