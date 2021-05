I trucchi per abituare il gatto ad utilizzare il tiragraffi

Tende, poltrone e divani: quando si vive con un gatto, i mobili sono messi a dura prova. Il pet, infatti, istintivamente ha bisogno di affilarsi le unghie per eliminare l’eccesso di cheratina e marcare il territorio e ogni superficie a portata di zampa è utile per soddisfare questa necessità.

Con l’aiuto dal tiragraffi, i mobili vengono messi al sicuro, ma non sempre i felini sono in grado di utilizzarlo nel modo corretto.

Per evitare che rimanga in un angolo a tutto svantaggio degli arredi, è importante insegnare al pet ad utilizzare il tiragraffi.