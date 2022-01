Casa a misura di gatto: come organizzare la zona pasto

Non tutti i gatti sono uguali e hanno le stesse necessità! Questo è vero soprattutto quando si parla di cibo e della ciotola.

La scelta della ciotola deve tener conto di alcune caratteristiche fondamentali come ad esempio la forma adatta, per permettergli di mangiare comodamente oppure il materiale che deve essere sicuro e di qualità.

Ma non c’è solo questo, anche la decisione di dove creare la zona pasto per il peloso non deve essere sottovalutata. Riuscire a organizzare un angolo cibo adatto a un gatto è più semplice di quello che si pensa, se vuoi scoprire come farlo in modo corretto clicca qui