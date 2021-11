Cosa fare se si convive con due o più gatti

Se si desidera adottare un secondo o terzo gatto in casa è opportuno sapere come gestire più gatti contemporaneamente, in modo da evitare situazioni di conflitto che potrebbero stressare i pet.

Prima di adottare il secondo felino ricorda di osservare il temperamento del tuo gatto; il motivo? Un gatto timido e calmo si troverà meglio con un altro dal temperamento tranquillo. Anche l’età è importante: ricorda che i gatti della stessa età tendono ad andare più d’accordo. E’ bene evitare la convivenza tra un pet giovane e attivo e un gatto anziano che potrebbe non apprezzare la presenza di un suo simile iperattivo.

Per facilitare la convivenza tra gatti è bene introdurre pian piano il nuovo arrivato, rispettare i tempi del pet e cercare di non forzarlo ad accettare subito la nuova presenza in casa poiché a lungo andare ciò potrebbe essere fonte di stress e conflitti.

Per saperne di più, clicca qui.