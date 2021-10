Animali domestici obesi: errori più comuni e cause dell’aumento di peso

Giustificare un pet pigro o fornire cibo ad ogni richiesta del peloso sono tra gli atteggiamenti sbagliati che portano il cane o il gatto a mettere su peso e che vengono sottovalutati dai proprietari.

I quattro zampe che vivono in un ambiente domestico, infatti, fanno poca attività fisica e seguono un’alimentazione sbagliata che sul lungo periodo può portare anche all’obesità con conseguenze gravi per la loro salute.

I proprietari, il più delle volte, non sono in grado di capire il problema con tempestività, per questo in loro aiuto arrivano i veterinari. L’intervento degli esperti è fondamentale perché sono gli unici a poter indicare il regime alimentare corretto e a suggerire i metodi per aiutare il pet a perdere peso.

Per conoscere tutte le patologie derivate dall’obesità e scoprire i consigli dei veterinari clicca qui.