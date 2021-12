Gatti e freddo: consigli pratici

Il freddo può presentare alcuni rischi per il tuo amico a quattro zampe, quindi è importante essere preparati per proteggere al meglio il tuo pet. I gatti che prediligono la vita all’esterno anche quando fa freddo potrebbero soffrire maggiormente, per cui è importante offrire loro un riparo e un posto asciutto e caldo dove dormire.

Come? Ad esempio, potresti rivestire una scatola di cartone con nylon antipioggia all'esterno e polistirolo isolante all'interno, oppure riempire la cuccia di coperte e cuscini, per renderla più calda e accogliente, o ancora inserire un apposito sacco autoriscaldante per gatti.

Ricorda di sollevare la cuccia da terra, in modo che isolandola dal terreno rimanga calda più a lungo.

