Collari, spot on e spray: gli antiparassitari per proteggere il gatto

Gli antiparassitari sono un’arma efficace e sicura per proteggere i gatti da zecche e pulci

Una passeggiata in giardino o i giochi all'aperto sono un modo per trascorrere piacevoli momenti in compagnia del gatto, ma che possono diventare anche pericolosi se non si prendono le dovute precauzioni.

Le pulci e le zecche sono sempre in agguato, pronte ad attaccare il pet con il rischio di causare anche reazioni pericolose come dermatiti o fastidi. Il felino, se non adeguatamente protetto, può essere attaccato da questi parassiti che mettono a rischio il suo benessere.

La prevenzione in questo caso è fondamentale e con essa anche la visita dal veterinario che, grazie alla sua esperienza, in base all'età e all'ambiente in cui vive il micio saprà indicare il prodotto più efficace.

