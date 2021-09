I sintomi della giardiasi nei pet: come affrontarla con il veterinario

La vita all’aria aperta è piacevole sia per i cani che per i gatti. Purtroppo però, non mancano i pericoli per la salute. La curiosità che caratterizza i quattro zampe li spinge ad annusare, mangiare o bere cose da cui dovrebbero stare alla larga.

Infatti, non è raro che si possano imbattere in dei parassiti come i Giardia responsabili di problemi intestinali e di forte diarrea: l'infezione è meglio nota come giardiasi.

Per capire come affrontare questa situazione e proteggere la salute dei pet, ma anche per conoscere tutti i consigli del veterinario