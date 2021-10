Igiene orale nel cane: perché è importante

L’igiene orale del proprio cane è fondamentale perché gioca un ruolo importante sulla sua salute. Infatti, l'accumulo di placca e tartaro oltre a causare alito cattivo e ingiallimento della superficie dentale, è spesso responsabile di ascessi, infiammazioni delle gengive e, ovviamente, carie.

Per lavare i denti del tuo cane dovrai procurarti tutti gli accessori adatti, ossia spazzolino e dentifricio specifici per pet. Ovviamente, prima di lavare i denti di Fido è opportuno farlo familiarizzare con i nuovi accessori, in modo che accolga di buon grado questa nuova routine.

