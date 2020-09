Leishmaniosi canina: contagio, sintomi e cure

La leishmaniosi è una delle malattie più gravi che possa colpire il cane. Si tratta di una patologia di origine parassitaria che si trasmette attraverso la puntura di un insetto, molto simile a una zanzara, noto come pappatacio o flebotomo.

Il parassita, causa della malattia, è presente soprattutto in estate nelle zone costiere e di aperta campagna poiché, per vivere e riprodursi, necessita di un ambiente e un clima particolarmente umidi.

Ad oggi, non esistendo ancora un medicinale in grado di sradicare la malattia, è molto importante una corretta prevenzione per ridurre al minimo il rischio di contagio: antiparassitari repellenti per cani costituiscono il principale aiuto.

