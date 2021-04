Come scegliere la lettiera per il proprio gatto

Le lettiere non sono tutte uguali e per scegliere quella migliore per il proprio gatto, il consiglio è osservare e studiare il suo comportamento.

In commercio, infatti, vi sono le lettiere chiuse, ossia dotate di copertura; nello specifico, si tratta di modelli perfetti da tenere in balcone o in giardino, e ideali se il pet non è molto abituato a usare questo accessorio.

Al contrario, i modelli aperti sono perfetti se il felino è già abituato a usare la lettiera senza sporcare ovunque; in più, è consigliabile posizionare questi accessori in casa e non in balcone, perché essendo privi di protezione possono bagnarsi in caso di pioggia.

