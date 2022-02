Cosa bisogna sapere prima di sterilizzare un cane

Quando si ha un cane arriva il momento in cui ci si chiede se è il caso di sterilizzarlo o meno.

Tra le domande che ci si pone, c'è anche quella se l'operazione potrà comportare dei vantaggi o degli svantaggi per il pet. I maschi e le femmine hanno caratteristiche differenti e questo è vero anche quando si tratta di sterilizzazione. Accanto ad alcuni benefici e conseguenze in comune, ci sono anche pro e contro differenti.

Prima di prendere questa decisione, quindi, è importante rivolgersi ad un esperto. Il veterinario, infatti, in base all’età, allo stato fisico e allo stile di vita di Fido potrà consigliare quale scelta compiere.

