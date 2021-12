Quali sono i rischi che possono presentarsi in casa a Natale per i nostri cani

Il Natale è uno dei momenti più belli dell’anno, soprattutto perché addobbare casa rende tutto più magico. Ma cosa fare se si convive con un cane?

E’ fondamentale proteggerlo creando un ambiente il più sicuro possibile; ad esempio, evitando di accendere le candele, posizionando l’albero di Natale in un punto strategico, così come i pacchetti regalo che i pet potrebbero mordere ingerendo accidentalmente pezzi di carta e cartone.

