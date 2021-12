Cani e gatti: come mettere al sicuro il loro udito dai botti di Capodanno

Festeggiamenti con fuochi d’artificio ed esplosivi di vario genere, per molti assistere a questi spettacoli pirotecnici tipici della notte di Capodanno è un vero e proprio momento di gioia. Per gli animali domestici, invece, rappresenta uno dei giorni più difficili dell’anno che può avere conseguenze gravissime sulla loro salute.

Il fragore dei botti e l’udito dei quattro zampe molto sviluppato, li porta a percepire suoni che noi non avvertiamo e a vivere questi rumori con spavento, tanto da generare in loro paura e ansia.

La reazione naturale è quella di nascondersi, mentre quelli che si trovano all’aperto sono spinti a fuggire via, quelli in casa vanno alla ricerca di un rifugio sicuro. In entrambi i casi possono avere dei veri e propri attacchi di panico che potrebbero sfociare in comportamenti pericolosi verso sé stessi e gli altri.

Cercare di tranquillizzarli è fondamentale, pertanto è importante conoscere le tecniche per ridurre lo stress: clicca qui