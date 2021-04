I metodi e i suggerimenti per pulire le orecchie dei pet

Cacciatori ed esperti predatori, i cani e i gatti fanno molto affidamento sull’udito. Oltre ad essere più sviluppato rispetto a quello degli uomini, tanto da riuscire a percepire gli ultrasuoni, questo senso viene sfruttato dai pet per orientarsi e difendersi dai pericoli che vengono dall’esterno.

La conformazione, la razza e una vita attiva e giocherellona in alcuni casi possono esporre le orecchie ad infezione e batteri.

Polveri, cerume e parassiti sono sempre in agguato e la pulizia delle orecchie è l’unica arma per assicurare ai pelosi il benessere. Con la supervisione del veterinario e con i prodotti giusti bisogna far rientrare la pulizia nella routine dei pet.

Occuparsi delle orecchie di cani e gatti non è difficile, per scoprire la tecnica e i prodotti giusti clicca qui.