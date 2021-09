Spazzole per cani: come si usano

Spazzolare il proprio pet è un momento di condivisione e di coccole. Scopriamo come usare la spazzola per cani

Le spazzole per cani vanno acquistate in base al pelo e alle esigenze specifiche del proprio animale. Ecco come procedere per garantire il benessere del pet:

Ricorda di seguire il pelo: ossia spazzolare il più esternamente possibile lontano dalla cute, sempre nella direzione della pelliccia.

Prenditi cura dei nodi: in caso di tanti nodi ti consigliamo di applicare un balsamo specifico e lasciarlo in posa per alcuni minuti. Dopo di che, usa un pettine a denti larghi o un cardatore per sciogliere ed eliminare il groviglio di pelo.

Prenditi il tuo tempo: significa che durante lo spazzolamento non devi avere fretta di finire. Prendi questo come un momento di coccole e condivisione con il pet.

