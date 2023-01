La meravigliosa esperienza dell’adozione: quattro cani pronti a dare e ricevere affetto

Gennaio è il mese in cui si fanno tanti nuovi propositi e si ha voglia di fare nuove esperienze da affrontare con energia. Proprio tra le esperienze che possono cambiare la vita in meglio c’è quella di adottare un cane. Il canile Cani Sciolti di Pozzo d’Adda permette di far provare questa gioia anche a chi non ha la possibilità di ospitare un quattro zampe in casa. Il rifugio consente di scegliere l’adozione a distanza così da poter trascorrere del tempo insieme al peloso individuato oppure di diventare un volontario della struttura.

L’adozione, però, deve essere un’esperienza positiva per il cane. Proprio per questo il canile sceglie di intraprendere un percorso fatto di incontri e visite tra quattro zampe e la futura famiglia, per conoscersi meglio prima dell’adozione vera e propria.

Laila

Anni: circa 1 e mezzo

Sesso: femmina

Genere: incrocio

Malattie: nessuna

Su di lei: curiosa, divertente e dinamica, Laila è una simpatica cucciola che ama stare in compagnia dei suoi simili, ma è un po’ timorosa con gli uomini. La sua famiglia ideale sa rispettare i suoi tempi, aiutarla a conquistare più fiducia e ha già un altro cane che per Laila diventa il punto di riferimento per imparare a conoscere il mondo

Info: Cani Sciolti

Bianca

Anni: poco più di 6 anni

Sesso: femmina

Genere: incrocio labrador

Malattie: nessuna

Su di lei: nonostante il passato difficile, Bianca ha conservato un carattere spensierato e solare. Ama giocare, condividere il suo tempo e fare differenti attività in compagnia degli uomini, mentre con i cani, pur andandoci d’accordo, ha le sue preferenze. Microchippata e vaccinata, il suo desiderio è incontrare una persona che abbia un ampio giardino in cui potersi muovere e che sia anche dinamica e con cui fare viaggi e passeggiate immersi nella natura

Info: Cani Sciolti

Petra

Anni: poco più di 4 anni

Sesso: femmina

Genere: incrocio

Malattie: non presenti

Su di lei: i suoi occhioni dolci conquistano al primo sguardo, e rivelano un carattere dolcissimo, coccolone, ma allo stesso tempo forte e deciso. Si affida microchippata e vaccinata a persone in grado di confrontarsi con un caratterino tutto pepe e che sappiano anche dirle di no

Info: Cani Sciolti

Mia

Anni: circa 7 anni

Sesso: femmina

Genere: incrocio pitbull

Malattie: nessuna

Su di lei: Mia è una cagnolona che ama circondarsi della compagnia degli uomini, mentre con gli altri cani è un po' più timorosa. Microchippata e vaccinata, l’ambiente ideale per lei è con una famiglia in grado di garantirle tranquillità, ma che nello stesso tempo le permetta di scoprire cose sempre nuove perché è curiosa e impara in fretta

Info: Cani Sciolti

Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile, è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.