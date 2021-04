I conigli del giovane Caleb aiutano i bambini a superare i traumi

Di solito sono i conigli che escono da un cilindro quelli che vengono considerati magici e speciali. Caleb Smith, un ragazzo che vive negli Stati Uniti, non è un prestigiatore e non possiede uno di questi cappelli, eppure i suoi conigli riescono ugualmente a creare un’atmosfera “magica”.

La sua passione per questi animali è cominciata molto presto, era un bambino di appena 8 anni quando riuscì ad adottarne quattro e da quel momento i simpatici pet non lo hanno più abbandonato. Anzi, sono diventati ancora di più per lui un motivo di orgoglio perché riescono ad aiutare le persone più deboli.

Un rifugio pieno di amici a quattro zampe

Smith gestisce un rifugio che si trova sul fiume Mississippi, il “Peacebunny Island”: la sua organizzazione senza scopo di lucro, la “Steambunnies”, è un asilo per conigli che vengono accuditi e coccolati in ogni momento della giornata. Inoltre, i quattro animali adottati dal ragazzo sono diventati “conigli da conforto” perché riescono a far stare meglio i bambini che hanno subito dei traumi. Paxton, Fudge, Hobo e Daisy, questi i nomi dei pelosi, sono stati soltanto i primi di una lunga serie, poi ne sono stati addestrati molti altri come animali da terapia e i risultati sono stati incredibili. Il dettaglio che stupisce di più è l’età di Caleb.

I benefici dei conigli per i bambini

Ha appena 17 anni e la sua organizzazione è andata oltre ogni più rosea aspettativa. I genitori lo stanno aiutando nella parte burocratica, al resto ci pensano i conigli che fanno del bene ai più piccoli con semplici gesti.

Come ha raccontato questo giovanissimo studente americano, infatti, basta la semplice presenza per tranquillizzare chiunque: il pet in grembo fa sorridere i bimbi che hanno avuto dei traumi, facendo dimenticare in pochi secondi qualsiasi pensiero negativo. Un po’ come i cani o i cavalli, anche i conigli possono regalare autentici attimi di gioia.

Smith lavora insieme a un gruppo di volontari e i conigli adottati e addestrati vengono portati nelle scuole, alle feste di compleanno e anche nei centri anziani, visto che sono apprezzati dalle persone di ogni età, soprattutto da chi è solo.

Superare completamente il trauma è molto difficile, però questi animali danno un contributo prezioso, aiutando chi soffre ad esprimere tanti sentimenti. Il 17enne non ha alcuna intenzione di fermarsi e presto il suo rifugio galleggiante sarà ancora più popolato e pieno di storie a lieto fine da raccontare.