Correre con il cane: cosa bisogna sapere

La corsa con il cane è un ottimo modo per rafforzare il legame con il proprio pet. Ecco cosa bisogna sapere

Andare a correre con il cane è un momento divertente, che ti permetterà di rafforzare il legame con il tuo animale.

Cosa bisogna sapere? Tieni a mente che i cani non hanno lo stesso sistema cardiocircolatorio degli esseri umani, quindi al momento della corsa bisogna stare attenti e cercare di mantenere un ritmo costante; è bene, quindi, seguire l'andamento naturale dell'animale, per evitare che si stanchi e che vada in affanno.

Per correre insieme al cane, inoltre, si può usare un guinzaglio con una pettorina ad H, poiché permette una maggiore libertà di movimento. Un altro modello idoneo è quello che si lega in vita, che consente di avere le mani libere durante la corsa.

