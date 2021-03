Cucce per cani, le caratteristiche per scegliere quelle da esterno

I pet difficilmente riescono a stare lontani dalla natura e con l’arrivo della primavera il posto preferito della casa è senza dubbio il giardino. Luogo di divertimento e di giochi, si trasforma anche nel posto giusto in cui riposarsi e rilassarsi all’interno della cuccia.

Sistemata in un luogo riparato, in cui il cane può sempre sentirsi coinvolto nella vita familiare, la cuccia da esterno deve essere resistente alla pioggia e al caldo per garantire il massimo del comfort.

Ogni aspetto è fondamentale, dal materiale, alla forma fino alla grandezza, niente deve essere tralasciato!