Natale è il periodo dell’anno in cui sentiamo la necessità di trascorrere del tempo in compagnia dei nostri cari. Scambiarsi i regali è un modo per rendere ancora più speciale questo momento e chi vive con un cane o un gatto, di certo non si farà sfuggire l’occasione per dedicargli un piccolo pensiero.

Ormai parte integrante della famiglia, è impossibile non far trovare sotto all’albero un regalo anche per i pelosi: Fido e Micio meritano di essere viziati, ma bisogna scegliere l’idea giusta per loro. Se siamo alla ricerca di qualcosa di originale e adatto ad ogni tasca, gli spunti a cui ispirarsi sono tanti, l’importante è farli felici!

I regali per far felici i cani

I cani amano giocare e dimostrarci tutto il loro affetto in ogni occasione, quindi possiamo coccolarli e farli sentire ancora più amati con un bel regalo.

Per passeggiare al caldo senza rinunciare alla praticità

La passeggiata è il momento preferito dai cani, ma con le temperature basse è bene proteggerli e tenerli al caldo, quindi un regalo da mettere sotto l’albero è il cappottino. Pratico e facile da indossare, è impossibile non farsi conquistare anche dai maglioncini in colori e materiali differenti. Per essere pronti a difendere il quattro zampe dagli sbalzi termici, gli scarponcini sono molto utili visto che mettono al sicuro i cuscinetti del pet da possibili bruciature di freddo.

La praticità è importante, ma anche il look non deve essere tralasciato: i collari, i guinzagli e le pettorine fanno al caso nostro se vogliamo stupirlo ed essere alla moda.

Uscire con il cane, non vuol dire solo passeggiate, ma anche viaggi in macchina e per rendere il tragitto confortevole, Natale è l’occasione giusta per impacchettare il Kennel. Il trasportino da auto permetterà a Fido di rilassarsi e di schiacciare un riposino mentre è in viaggio.

I giochi per far divertire il nostro peloso

A Natale si passa molto più tempo in casa, ed è l'occasione giusta per organizzare tanti giochi divertenti con il pet. Per farlo felice perchè non fargli trovare un bel giocattolo sotto l'albero? Dalle palline alla corda, fino ai pupazzi e alle ossa, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Trascorrere del tempo in sua compagnia è importante, per divertirci non possiamo rinunciare ai giochi di attivazione mentale che permetteranno al pet di mantenersi attivo a livello cognitivo ed è un utile modo per tenerlo impegnato durante la sera di Natale!

Per assicurargli piacevoli momenti di relax

Anche se sono molto attivi, i cani amano accoccolarsi vicino a noi e stare al calduccio, allora cosa c’è di meglio di una bella cuccia? Calda, soffice e colorata, di sicuro il nostro peloso la troverà irresistibile e non vedrà l'ora di schiacciare tanti pisolini.

Per farlo stare ancora più al sicuro, il regalo non può dirsi completo se non è accompagnato da una coperta in pile, morbida e avvolgente, possiamo tenere Fido al caldo mentre fuori fa freddo o nevica!

Per far divertire i cani sportivi

I cani amano correre ed essere sempre al centro dell’attenzione, quindi perchè non pensare ad un regalo che riesca a conciliare la sua passione e la nostra voglia di trascorrere del tempo in sua compagnia? I percorsi agility faranno contenti anche i cani più curiosi: se non abbiamo spazio in casa non dobbiamo preoccuparci, basta andare nei negozi Arcaplanet e regalare ai pelosi momenti divertenti e spensierati nella zona agility completamente gratuita.

Per rendere divertente il momento della pappa

Natale è il momento giusto per regalare a Fido una nuova ciotola personalizzata in cui possa mangiare il suo cibo preferito. Se invece, siamo spesso fuori casa, il 25 dicembre è l’occasione giusta per mettere sotto l’albero un distributore di cibo e acqua e assicurare al pet la giusta alimentazione giorno dopo giorno.

Il Natale è il periodo dell’anno in cui ci riuniamo intorno alla tavola, ma anche Fido merita qualche snack o stuzzichino che renda unica la cena della vigilia!

I regali per coccolare i gatti

I gatti, con il loro atteggiamento sornione, sono divertenti e buffi, per farli felici e restituirgli l’affetto che ci donano, non si può resistere a un dono pensato appositamente per loro!

Comode e accoglienti cucce

Oltre al mangiare, l’attività preferita dei gatti è dormire, quindi un regalo che proprio non può mancare sotto l’albero è una calda e comoda cuccia. Soffice e accogliente, Micio non vedrà l’ora di starsene tranquillo a sonnecchiare, poi se la accompagnerete a una elegante e morbida copertina, il Natale per lui sarà davvero indimenticabile.

Per i gatti particolarmente freddolosi un’idea carina potrebbe essere un’amaca da appendere ai caloriferi per assicurargli sempre il posto caldo anche nelle giornate più fredde dell’anno.

Giochi per far divertire i gatti

Anche se pigri, i gatti adorano giocare soprattutto se possono farlo in nostra compagnia, allora i passatempi sono il regalo migliore per farli felici.

I giochi di attivazione mentale sono ottimi per sviluppare le capacità cognitive sia quando sono piccoli sia per mantenere l’agilità mentale quando iniziano a diventare più anziani.

Se il nostro micio non resiste ad arrampicarsi e all’avventura, un regalo apprezzato sarà il circuito che gli permetterà di stimolare l’attività fisica e di non annoiarsi e trascorrere in allegria la sera di Natale.

Anche se può sembrare scontato, un dono molto apprezzato dai gatti sono i peluche, disponibili in forme e colori differenti: i pet non vedranno l’ora di giocare e divertirsi con il loro pupazzo preferito.

Ciotole e snack per festeggiare il Natale

I felini sono golosi e Natale è l’occasione migliore per concedergli un pranzo indimenticabile è servirlo in una bella ciotola. Colorata o con un design accattivante, deve essere comoda da usare e adatta alla sua taglia.

Se vogliamo fare qualcosa di ancora più originale possiamo decidere di regalare una fontanella dell’acqua. I gatti rimarranno incantati nel cercare di capire come funziona e nello stesso tempo avranno acqua fresca e pulita, anche quando siamo fuori casa.

Infine, il Natale è l’occasione per concederci i nostri cibi preferiti, perchè non riservare al nostro peloso lo stesso trattamento? Pranzetti e snack gli permetteranno di festeggiare al meglio la sera della vigilia.

Le idee per rendere questa giornata indimenticabile anche per i nostri pet sono tante, non dobbiamo fare altro che scegliere quelle che rispecchiano il loro carattere e sistemarle sotto l’albero!