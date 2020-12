Regali di Natale last minute: dove fare shopping a Milano in compagnia di Fido

Manca pochissimo al 25 dicembre e ancora non avete comprato i regali? Non preoccupatevi, fortunatamente avete ancora alcuni giorni per fare gli ultimi acquisti di Natale. Questo weekend è l’occasione giusta per concedervi una passeggiata con Fido e dedicarvi allo shopping last minute.

In una città come Milano i negozi non mancano e se non sapete ancora cosa regalare ai vostri genitori o amici potete farvi ispirare dalle attività presenti in corso Vittorio Emanuele, dai negozi di vestiti a quelli di oggetti, troverete di sicuro il regalo giusto per farli felici!

Passeggiare per le vie di Milano con il pet è divertente, camminando in compagnia del peloso poco distante da corso Vittorio Emanuele arriverete in via Torino, anche qui i punti vendita non mancano e scoverete di sicuro il regalo che fa per voi.

Se invece volete allontanarvi leggermente dal centro, la zona perfetta per i regali last minute è CityLife. Nello shopping center potrete trovare tanti negozi e con i consigli di Fido le idee per il dono perfetto non mancheranno.

Lo shopping può essere divertente, ma anche stancante per voi e per il vostro peloso. Per ricompensarlo del suo affetto e della sua “pazienza” sotto l’albero non può mancare anche un regalo per lui. Da calde cucce a divertenti giochi nei negozi Arcaplanet avrete l’imbarazzo della scelta e di sicuro farete contento il vostro pet.