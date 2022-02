Il primo ospedale pubblico per cani e gatti. Primo di una lunga serie?

Il consigliere regionale Simone Lupi ha presentato una mozione per istituire in ogni provincia un ospedale pubblico veterinario, poiché le cliniche private per pet non solo non sono aperte h24, ma hanno anche prezzi esorbitanti che gravano sul bilancio delle famiglie e, spesso, proprio a causa di questi costi inaccessibili, che non tutti si possono permettere, molti animali non ricevono cure adeguate.