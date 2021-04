Pet Ricycles Day, la giornata ecologica organizzata da Pet Rescue Italia

Le città stanno aumentando a vista d’occhio e continueranno a farlo anche nei prossimi anni, ma questa crescita si accompagna anche a quella del verde urbano. Avere delle aree verdi in città o in prossimità dei centri urbani è importante per tantissimi motivi, soprattutto per migliorare la qualità della vita. Non tutti sembrano aver capito questo concetto, troppo spesso i rifiuti di ogni tipo vanno a rovinare parchi, boschi e non solo. Per questo motivo Pet Rescue sabato primo maggio ha deciso di organizzare il “PET ricycles day”.

L’associazione sensibile alle richieste dei cittadini che difendono la natura e voglio mostrare a tutti la bellezza delle aree verdi, ha deciso di replicare l’iniziativa che lo scorso 10 aprile ha ripulito gran parte della zona vicino a Rocca Brivio con i volontari di “Puliamo la Terra”, "Lo Spazio Del tao' e "Italia nostra”.

Sabato primo maggio, a partire dalle 14:30 i ragazzi della onlus insieme all'ICS Enrico Fermi di San Giuliano Milanese e altre associazioni, si ritroveranno davanti alla sede di Per Resue muniti di guanti e sacchi per riportare al suo splendore il bosco e le rive del Lambro invasi dai rifiuti lasciati da coloro che non hanno a cuore il benessere del nostro pianeta.

Per dare un contributo concreto all’inizia non serve molto, bisogna portare con sé solo tanta buona volontà e la voglia di collaborare per un obiettivo comune: ridare alla natura lo spazio e il rispetto che le spetta e soprattutto restituire ai pelosi un luogo in cui poter correre e divertirsi protetti e sicuri. In caso di pioggia il "PET ricycles day" verrà rinviato il 15 maggio.

Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia è una onlus, con sede in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese e opera dal 2017 grazie all’unione di un gruppo di volontari il cui unico desiderio è quello di aiutare gli animali in difficoltà.

I ragazzi dell’associazione hanno a cuore il destino dei cani e dei gatti, per questo prima di affidarli ad una nuova famiglia organizzano colloqui pre e post affido ed essere certi che i pet vengano accolti in un ambiente idoneo e adatto alle loro esigenze.

Non tutti però hanno la fortuna o l’occasione di vivere e adottare un animale domestico, proprio per questo Pet Rescue Italia ha pensato all’adozione a distanza.

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.