Adottare un cane vuol dire scegliere un compagno per tutta la vita con cui possiamo condividere le nostre giornate. Spesso quando si decide di andare in un canile, i volontari ci consigliano i pelosi che possono adattarsi meglio ai nostri ritmi in modo tale che il loro benessere venga salvaguardato.

Molto spesso, però, invece di affidarsi a degli esperti che conoscono i quattro zampe presenti nella struttura, iniziamo a indagare sulle caratteristiche di determinate razze, per il timore di accogliere in casa una specie aggressiva.

Infatti, molte razze si portano dietro l’etichetta di essere cattive, o molto più spesso ci facciamo deviare dall’aspetto fisico dei pelosi e tendiamo ad escluderli a priori. Questa convinzione è quanto di più sbagliato si possa avere, perché non è l’aspetto fisico o la razza a determinare l’aggressività o meno di un cane.

L’educatrice cinofila e docente della scuola ThinkDog Eleonora Bizzozero con la sua esperienza ci aiuta ad abbattere alcuni pregiudizi e a farci capire come alcuni cani considerati aggressivi in realtà siano molto affettuosi.

Molti cani non vengono adottati a causa dei pregiudizi

Con il pelo lungo, corto, cucciolo o anziano: ogni cane ha un suo carattere, che non dipende assolutamente dalle caratteristiche fisiche, ma in molti casi non vengono adottati perché si ha un certo timore nei loro confronti.

Non è raro che i cani neri dal pelo ruvido non vengano scelti perché per molti proprio il pelo arruffato dà una sensazione di disordine e nello stesso tempo si ha la convinzione errata che questo tipo di pelosi siano meno dolci e docili rispetto a quelli con il pelo chiaro e liscio.

Anche i Molossi, in particolare i Bull sono sottoposti allo stesso pregiudizio perché sono considerati aggressivi e difficili. Una situazione simile è quella dei cani anziani. Si pensa che a differenza dei cuccioli non siano in grado di affezionarsi, in realtà possono dare tanto a chi li vuole accogliere in casa.

I pregiudizi da sfatare sui Molossi

Basarsi sulla prima impressione è sbagliato quando ci rapportiamo con le persone, ancora di più quando si tratta di cani. Ad esempio si pensa comunemente che i Molossi in generale e i Bull in particolare siano dei cani aggressivi, perché vengono utilizzati spesso per i combattimenti clandestini. In realtà questa razza da diversi anni collabora con la Protezione Civile, tanto è vero che i Molossi si sono dimostrati degli ottimi cani da ricerca e per il salvataggio in acqua, in quanto molto collaborativi.

Il destino dei cani che non vengono adottati

A causa di pregiudizi e timori molti cani non vengono adottati: in diversi Stati europei come la Germania, trascorsa una settimana/dieci giorni i pelosi vengono soppressi, fortunatamente in Italia non è così. Grazie alla legge 281 del ’91, i quattro zampe ospitati dai canili non vengono eliminati, tranne nei casi di malattie gravi, ma trascorrono il resto della loro vita all’interno delle strutture in attesa di essere adottati e accuditi dai volontari che si prendono cura di loro ogni giorno.

Ogni cane è dolce e affettuoso a modo suo

Adottare un cane è sempre una gioia per chi decide di accoglierlo in casa e soprattutto per i quattro zampe che potranno avere una nuova possibilità e trascorrere il resto della loro vita in compagnia di persone che li hanno scelti. Questo è vero per ogni peloso a prescindere dall’aspetto e dalla razza perché i cani neri dal pelo ruvido sono estremamente dolci e simpatici, come tutti i cani del resto, mentre i Molossi e i Bull hanno un carattere affettuoso che li porta a legarsi alla famiglia che li accoglie e sono estremamente collaborativi.

Per saperne di più sulle caratteristiche e sugli aspetti positivi dei quattro zampe, nel video l’educatrice cinofila e docente della scuola ThinkDog, ci spiega tutti i pregiudizi e i falsi miti da sfatare per essere pronti ad ospitare uno di questi cani nella nostra vita.

I cani hanno tutti un carattere differente e non sono l’aspetto fisico, l’età o la razza a influire sul loro comportamento, al contrario sono solo in attesa di farsi amare e di riversare il loro affetto su chi vuole conoscerli realmente.

