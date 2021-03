Ritrovati sani e salvi i cani di Lady Gaga rapiti a Los Angeles

I cani di Lady Gaga, due bulldog francesi Koji e Gustav, erano stati rapiti durante una passeggiata con in compagnia di Ryan Fischer, il dogsitter aggredito e raggiunto da colpi di pistola.

La star di Hollywood ha appreso la triste notizia mentre si trovava a Roma per girare il film “Gucci” di Ridley Scott, che racconta dell'omicidio di Maurizio Gucci; la cantante quando è venuta a conoscenza dell'accaduto ha pubblicato un post sul suo account Instagram, con il quale chiedeva aiuto per ritrovare i suoi amati cagnolini.

Nell’annuncio l'attrice dichiara di essere disposta a premiare con una lauta ricompensa di 500.000 dollari, chiunque l'avesse aiutata a riportare a casa Koji e Gustav sani e salvi.

Conclude, inoltre, mandando un abbraccio al suo dogsitter, che avrebbe rischiato la vita pur di salvare i due bulldog, tanto che Lady Gaga scrive: “Continuo ad amarti Ryan Fischer, hai rischiato la tua vita per lottare per la nostra famiglia. Sarai sempre un eroe.”.

Fortunatamente due giorni dopo, il 27 febbraio, Koji e Gustav sono stati ritrovati e portati alla polizia di Los Angeles da una donna che, secondo le prime indagine, sarebbe estranea all’accaduto; anche se rimane ancora poco chiaro come sia riuscita a ritrovare i due animali.

I cani di Lady Gaga stanno bene, e la sua padrona appresa la felice notizia sarebbe scoppiata in lacrime di gioia.

Secondo i racconti e le ricostruzioni del dogsitter, il rapimento è avvenuto in pieno giorno mentre stava passeggiando per le strade di Los Angeles.

In un video pubblicato, si vede una Nissan bianca dai vetri oscurati affiancare l’uomo che viene aggredito dai due rapitori.

Uno dei due tira fuori una pistola, colpisce al petto l’uomo e scappa con i due bulldog; il terzo di nome Asia, invece, secondo il racconto è riuscito a scappare durante la colluttazione. E’ stato anche lui ritrovato e consegnato alle forze dell’ordine.

Ryan Fischer, invece, è ricoverato in ospedale ma secondo i medici non è in pericolo di vita.