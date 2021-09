Sindrome da abbandono nei gatti: cosa bisogna sapere

L’ansia da separazione nota anche come ansia-sindrome da abbandono si manifesta quando il pet viene separato dal suo padrone. Il motivo? Gli animali domestici sono abituati a vivere in compagnia dell’amico umano, che spesso tendono a seguire ovunque.

Quindi, nel momento in cui non hanno il loro punto di riferimento gli animali mostrano nervosismo, stress e malessere generale, che spesso scaturisce in comportamenti aggressivi e distruttivi; questa patologia non colpisce solo i cani ma anche i gatti, nonostante siano animali molto autonomi e indipendenti.

Per saperne di più, clicca qui.