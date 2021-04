Strage di cani in Pakistan

L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha denunciato la decisione del Governo del Pakistan che ha dato il via a un vero e proprio sterminio di cani su tutto il territorio.

Nei prossimi due mesi saranno abbattuti circa 25 mila cani randagi, il motivo è l’alto numero di pet randagi su tutto il territorio nazionale; Le uccisioni sono già iniziate nelle amministrazioni del Lodhran, Kehror Pakka e Dunyapur, ma continueranno in moltissime altre città.

L’Oipa di fronte a tale sterminio ha deciso di rivolgersi direttamente al Primo Ministro, Imran Khan, al quale è stato chiesto di porre fine al massacro e, soprattutto, affrontare il tema del randagismo con un approccio più umano ed etico, ossia sostituendo questa strage con un vero e proprio programma di cattura, sterilizzazione, vaccinazione e rilascio.

I numeri purtroppo parlano chiaro, infatti, ogni anno in Pakistan vengono uccisi per mano del Governo più di 50 mila cani.

Come? I randagi vengono avvelenati oppure uccisi con armi da fuoco; lasciati per strada, i loro corpi privi di vita vengono poi raccolti e ammassati per poi essere smaltiti.

Una vera e propria strage, che potrebbe essere evitata se solo il Governo pakistano adottasse misure e un approccio differenti; ad esempio, ricorrere alle sterilizzazioni e alle vaccinazioni sarebbe una via da intraprendere, perché non solo contribuirebbe a ridurre il numero di randagi, ma soprattutto a evitare la diffusione di malattie.

Anche Valentina Bagnato, responsabile delle Relazioni internazionali di Oipa International, ha dichiarato:

“Riteniamo inoltre fondamentale che le autorità sensibilizzino la cittadinanza e lavorino per una gestione più appropriata dei rifiuti. Infine, stabilire un contatto stabile con associazioni animaliste, locali e non, che possano mettere a disposizione la propria conoscenza e capacità nella gestione dei randagi”.