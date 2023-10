Anziani fragili e caregiver: a Milano, cure e soluzioni mirate

La popolazione anziana in Italia sta aumentando sensibilmente.

Questo fenomeno pone diverse sfide per la società, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle persone non più autosufficienti.

Spesso il carico dell'assistenza ricade sui familiari, i cosiddetti caregiver, che si trovano ad affrontare una situazione impegnativa sia dal punto di vista pratico che emotivo.

È quindi fondamentale mettere in campo soluzioni mirate per fornire un adeguato supporto agli anziani fragili e a coloro che se ne prendono cura quotidianamente.



CDI Leopardi: la soluzione per chi cerca assistenza diurna

La risposta a questi dati arriva puntuale anche per chi, essendo parzialmente autosufficiente, cerca comunque un’assistenza di alta qualità in regime giornaliero grazie al Centro Diurno Integrato Leopardi - struttura del Gruppo La Villa, realtà toscana con all’attivo 30 strutture in 5 regioni d’Italia - situato a Milano, in zona Quarto Oggiaro.

Il CDI dispone di 20 posti autorizzati e accreditati da Regione Lombardia, nonché contrattualizzati con ATS Milano Città Metropolitana, dedicati agli anziani che vivono a casa con compromissione parziale dell’autonomia personale.

CDI Leopardi si trova in un edificio di nuovissima concezione e dispone di ambienti moderni, ampi spazi comuni, un giardino ombreggiato e attrezzato, oltre a un ampio programma di attività ludico ricreative innovativo basato sulla stimolazione mnemonica, creativa e sulla socialità. Dispone inoltre di un comodo servizio di trasporto su richiesta.

Perché, come dichiara Wanda Moia, Responsabile di struttura: “La nostra struttura è caratterizzata da un clima di grande familiarità: assicuriamo ai nostri Ospiti una vita comunitaria ricca di stimoli, in un ambiente vitale e protetto, dove sono seguiti con grande professionalità e dedizione”.



RSA/RSD Leopardi: risposte assistenziali di qualità per anziani fragili e i loro caregiver

Il Gruppo La Villa è presente anche a Villastanza di Parabiago con RSA/RSD Leopardi, una residenza edificata nel 2016 che dedica terapie innovative ad anziani auto e non autosufficienti che necessitano di soggiorni temporanei o definitivi: 100 posti accreditati da Regione Lombardia, un ampio ventaglio di terapie non farmacologiche e un nucleo dedicato a persone anziane con morbo di Alzheimer o decadimenti cognitivi gravi, oltre a quello dedicato a persone in Stato Vegetativo, per un servizio di importanza vitale sul territorio milanese. La struttura ospita anche una Residenza assistenziale per disabili di 20 posti.

CDI Leopardi si trova in Via Pascarella 19, a Milano città. RSA/RSD Leopardi si trova, invece, a Villastanza di Parabiago, in via Sesia 1/A, a pochi chilometri da Milano.

Per informazioni sulle modalità di ingresso contatta il Centro Assistenza al numero verde gratuito 800688736 o compila il form sul sito web del Gruppo a questo link.

*fonte: https://www.lombardiasociale.it/2019/10/29/caregiver-in-lombardia/#:~:text=In%20Lombardia%20i%20caregiver%2C%20ossia,di%20aiuto%2C%20sono%20almeno%20450.000.