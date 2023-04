Cosa c’è di meglio di un aperitivo a Milano

Siamo arrivati al mese di aprile, i raggi del sole cominciano piano piano a scaldare, le giornate si allungano e i pensieri, dopo una lunga e intensa giornata di lavoro, si concentrano sul modo migliore per passare il tempo libero.

Diviso tra palazzi d’epoca, uffici e grattacieli, chi meglio del popolo meneghino sa cosa significhi sfruttare al meglio l’ora del tramonto in compagnia?

Dal centro città, con i suoi storici palazzi, al verde di parco Sempione, dai Navigli, con la loro inconfondibile atmosfera, dai locali più in voga ai suggestivi vicoli in Brera, Milano regala angoli perfetti per aspettare che il sole tramonti, magari stuzzicando qualcosa di gustoso e sorseggiando un buon calice di vino.

Di fronte al nuovo Skyline della capitale della moda e del design, un ristorante toscano apre il suo terzo locale in territorio meneghino ed è pronto a portare in Piazzale Segrino l’eccellenza dei prodotti della sua regione.

Cosa possiamo aspettarci da questa nuova apertura e quali sono i segreti del successo dei primi due locali?

Dove fare aperitivo a Milano nel 2023 : l’essenza della toscana che non ci si aspetta

La Prosciutteria, bottega d’altri tempi, incarna l’essenza della Toscana che non ti aspetti.

Nata come punto vendita di un’azienda agricola a conduzione familiare nel Chianti, questa favola che diventa realtà – fatta di sogni, impegno, lavoro e passione – si è ampliata dal 2012 ad oggi, raggiungendo regioni come Umbria, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, e Lombardia, vincendo nell’ultimo caso tre location esclusive.

Alla base della filosofia di ogni suo locale ci sono tre fattori principali: semplicità, prodotti eccellenti e convivialità.

Ma ciò che contraddistingue La Prosciutteria è il riciclo creativo di Dario Leoncini, il titolare, che ha trasformato ogni ristorante in uno spazio unico e raffinato con design retrò, mobili e oggetti d’antiquariato riciclati, e prosciutti e salumi appesi al soffitto.

I ristoranti di Milano, incastonati nel suggestivo contesto della zona dei Navigli e tra i vicoli della pittoresca Brera, sono ormai diventati due punti di riferimento nel panorama della ristorazione milanese.

Offrono prodotti di qualità e un’atmosfera accogliente e vivace che ha fatto notizia negli ultimi anni.

Il successo ottenuto ha portato alla recente inaugurazione, il 1° aprile, del terzo ristorante in zona Isola, consolidando ulteriormente La Prosciutteria come punto di riferimento tra i ristoranti toscani.

La Prosciutteria nuova apertura Milano Isola



La Prosciutteria continua a stupire e apre anche a Isola, sotto la mano ferma di Marco Gulla che gestisce anche gli altri due punti vendita, La Prosciutteria in Brera e sui Navigli, e la supervisione sapiente del manager Ugo Torrente suo stretto collaboratore che lo coadiuva.

Il fenomenale risultato di questa alchimia ha aperto la strada a un'altra pietra miliare nella loro storia di successo. Ed è subito triplete!

Il 1° aprile il rinomato ristorante toscano ha inaugurato la sua terza filiale nel territorio di Isola, segnando un ulteriore significativo passo verso il consolidamento della propria posizione di punto di riferimento leader tra i ristoranti toscani.

Con questo nuovo ristorante, La Prosciutteria intende continuare a offrire ai propri clienti un'esperienza culinaria unica che fonde i sapori tradizionali toscani con le moderne tecniche culinarie.

L'impegno del ristorante per la qualità, l'autenticità e l'innovazione attirerà sicuramente le papille gustative dei suoi clienti e consoliderà la sua reputazione di destinazione imperdibile per gli appassionati di cibo.

Il menu per il tuo happy hour a Milano: l’offerta gastronomica e filiera corta de La Prosciutteria

“Quando i prodotti sono ottimi e di prima qualità non è necessario creare piatti artefatti, basta esaltarne i profumi e i sapori.”

A La Prosciutteria il principio su cui si basa il menù è quello delle materie prime di qualità e delle ricette semplici che esaltano la tradizione e le origini toscane.

Il menu offre una vasta gamma di famosi piatti italiani, formaggi artigianali, piatti caldi tradizionali toscani, fondute, tartare e altro ancora come: i taglieri più famosi d’Italia e le schiacciate ripiene, il menu presenta un’offerta gastronomica a dir poco invitante, a cui poter abbinare una selezione di vini che conta centinaia di etichette.

Gli ingredienti accuratamente selezionati provengono da fornitori di fiducia nella zona delle colline del Chianti, a testimonianza dell'impegno dell'azienda per una filiera corta.

Oltre allo squisito cibo, La Prosciutteria offre un'ampia selezione di vini con centinaia di etichette tra cui scegliere.

I visitatori possono assaporare il vero sapore della Toscana e immergersi in un mondo di eccellenze culinarie.

Per chi fosse interessato a saperne di più, il sito www.laprosciutteria.com offre ulteriori informazioni sul ristorante e le sue offerte.